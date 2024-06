Agrigento, per la crisi idrica convocato un vertice a Palazzo d’Orleans

L'emergenza

La riunione sarà presieduta dal presidente Schifani, nella qualità di commissario

La crisi idrica nel territorio dei Comuni del Libero consorzio di Agrigento sarà al centro della riunione della Cabina di regia per l’emergenza idrica convocata con urgenza per domani, giovedì 20 giugno alle 15, a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Renato Schifani.

In particolare, la struttura sarà chiamata a esaminare la situazione attuale nell’Agrigentino, valutare le azioni compiute finora e a programmare gli ulteriori interventi per mitigare l’emergenza in uno dei territori siciliani più colpiti dalla siccità. Dei primi 20 milioni di euro già stanziati dal governo nazionale, la Regione ha destinato ad Agrigento circa 6 milioni per pozzi e condutture.