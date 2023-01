Agrigento, 88 multe per sosta selvaggia nello scorso fine settimana

Continua a funzionare il piano dei controlli nei luoghi della movida del centro cittadino, varato dalla Questura di Agrigento. Archiviate le festività natalizie e di fine anno, tutti i locali del centro storico e di San Leone, nell’ultimo fine settimana appena trascorso, hanno rispettato le regole. Ma è stato un altro sabato sera con una nuova raffica di multe per la sosta selvaggia.

Pubblicità

Gli agenti della polizia municipale hanno infatti, nel giro di poche ore, elevato 88 contravvenzioni: nei pressi delle piazze Vittorio Emanuele ed Aldo Moro, Porta di Ponte, via Acrone e piazza Stazione. Le auto, ancora una volta, sono state parcheggiate un po’ ovunque: in prossimità di curve, nei posti riservati ai disabili, sulle strisce pedonali, in doppia fila e anche al centro della strada.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA