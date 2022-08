Agrigento, diplomati in Ragioneria, si sono ritrovati 25 anni dopo

Ragazzi diplomati nel 1997 si sono ritrovati dopo 25 anni. Grazie a due compagni che si sono messi in contatto per un annuncio di vendita, hanno iniziato davvero una caccia, una ricerca di numeri telefonici, che grazie anche all’aiuto dei social sono riusciti prima a creare un gruppo e, subito dopo a organizzarsi in un locale sopra la Scala dei turchi di proprietà di uno di loro. Venticinque anni fa si sono diplomati ragionieri, classe 5L, qualcuno è diventato direttore di un albergo, uno dirigente di azienda, uno titolare di scuola guida, uno ha aperto uno studio fotografico, una titolare assieme al fratello di un noto bar a porto empedocle, un'altro lavora a Gela come responsabile di una ditta al petrolchimico, un altro presso la nota azienda della Ferrari, due fanno i ragionieri e altre le mamme a tempo pieno. Dopo la cena si sono ripromessi che non faranno passare altri 25 anni prima di riunirsi di nuovo.

