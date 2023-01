Agrigento, lunedì al Consorzio universitario la “Giornata dell'Istruzione”

Ad Agrigento, lunedì prossimo 23 gennaio, al Consorzio Universitario, in via Quartararo, dalle ore 9 in poi, la sezione agrigentina della Fidapa, presieduta da Carmelina Guarneri, in occasione della Giornata Internazionale dell’Istruzione, ha organizzato, in collaborazione con il Consorzio Universitario, un apposito convegno a cui parteciperanno gli studenti degli istituti scolastici superiori della città con i loro dirigenti. La Giornata Internazionale dell’Istruzione è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2018, per rimarcare il ruolo fondamentale dello studio, sancito dall’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Lunedì tra gli altri interverranno anche il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, la Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Mariella Buffa, il docente di Comunicazione all’Università di Messina, Francesco Pira, e l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione, Mimmo Turano.

