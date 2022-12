Agrigento, una telecamera ha incastrato due ladri

Ad Agrigento la Polizia ha acquisito ed esaminato i video delle telecamere di sorveglianza nella zona, e ha identificato colui che avrebbe tentato di rubare nel locale “Terrazza Enjoy”, sul belvedere tra via Pirandello e Discesa Empedocle. Si tratta di un minorenne di 17 anni di Siculiana, ospite di una casa famiglia, nel centro storico. Lui è stato denunciato a piede libero alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo per il reato di tentato furto. E’ in corso di identificazione il complice. Dal video emergono due persone incappucciate che alle ore 14:30 di domenica 20 novembre hanno tentato più volte, non riuscendovi, di scassinare i frigoriferi dove sono custoditi alcolici e bibite. Il titolare del locale, un commerciante di 42 anni, ha sporto denuncia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA