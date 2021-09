Agrigento ultima in Italia per efficienza amministrativa

Il Corriere della Sera ha pubblicato una graduatoria frutto di un’analisi della Fondazione Etica, da cui, tra l’altro, emerge che la città di Agrigento è ultima in Italia per efficienza della Pubblica amministrazione. Tra un punteggio compreso da 0 a 100, i Comuni siciliani sono tutti in fondo classifica. E Agrigento ha il primato negativo con 14 punti. La migliore è Palermo seguita da Trapani, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Messina, Catania e infine, dunque, Agrigento. In proposito, il vice presidente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, commenta: “Agrigento è a teorico rischio fallimento in tutti i settori. Noi lo gridiamo da tempo, adesso c’è chi lo ha certificato. Anziché un cambio di rotta ad una nave che navigava a luci spente, la stanno affondando definitivamente”.

