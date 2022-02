Altri due morti nell'agrigentino nelle ultime 24 ore

Altri due morti per Covid, ad Agrigento e a Canicattì, e accertati altri 337 nuovi casi positivi, a fronte di 708 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 55.874 (1 marzo 2020 – 27 febbraio 2022). In totale i guariti sono 45.100. Gli attuali positivi salgono a 10.301, di cui 10.256 in isolamento domiciliare, e 45 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, 1 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 23 all’ospedale di Agrigento, e 1 in una strutture lowcare. Complessivamente 473 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 281.408 tamponi processati.

