Aragona, sospeso il sindaco Giuseppe Pendolino

Il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, per effetto della legge Severino, ha firmato il provvedimento di sospensione della durata di 18 mesi, per il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, condannato per abuso d’ufficio. La guida dell’amministrazione comunale sarebbe dovuta andare al vice sindaco, Nino Contino, ma ieri nella stessa giornata della sentenza, Pendolino ha revocato la carica al vice sindaco.

Il primo cittadino è stato riconosciuto colpevole di avere commesso un abuso nel rimuovere dall’incarico l’ingegnere Salvatore Chiarelli, per non essersi prestato ad assecondare alcune sue richieste, e condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento.

