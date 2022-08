Bandita l'11esima edizione del concorso “Una poesia per Pirandello”

Il Pirandello Stable Festival, di Mario Gaziano, lancia il bando della 11esima edizione del concorso letterario poetico “Una poesia per Pirandello”. Le composizioni sono attese entro sabato 20 agosto. Gaziano spiega: “Il concorso intende promuovere le sensibilità poetiche verso la figura e l’opera di Pirandello, in forma generica e non specialistica, usando toponimi, figure, personaggi e sentimenti pirandelliani di vario genere. Due le sezioni: dialetto e lingua italiana. I poeti potranno partecipare con una sola composizione e per una sola sezione, con un massimo di 30 versi, da inviare all’indirizzo e-mail lilianaarrigo@gmail.com . I premiati nelle precedenti edizioni potranno partecipare fuori concorso e riceveranno relativa attestazione d’onore”. La premiazione si svolgerà il 12 settembre al Kaos, nei pressi della casa natale di Pirandello, alle ore 18:30. La giuria è composta da Mario Gaziano, Enzo Argento, Liliana Arrigo, Liborio Triassi, Francesco Curaba, Dino Barone e Stefano Milioto.

