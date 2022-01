Bivona, tamponi gratuiti per gli studenti dell'Istituto d'istruzione secondaria "Luigi Pirandello"

Il Rotary Clb Bivona Montagna delle Rose Magazzolo, ha organizzato per domattina, martedì 18 gennaio, uno screening anticovid per la popolazione scolastica, circa mille studenti, appartenenti all'Istituto d'istruzione secondaria Luigi Pirandello di Agrigento, diretto dalla preside Giuseppina Gugliotta. In particolare, su base volontaria, i ragazzi possono essere sottoposti a tampone gratuitamente, per un ritorno tra i banchi in tutta sicurezza. Il Rotary impiegherà il proprio personale. L'iniziativa è stata possibile grazie all'accordo raggiunto con l'Asp di Agrigento e, in particolare, con il Distretto di Bivona guidato dai dottori Lo Scalzo e Grado. Le operazioni si svolgeranno dalle 9,30 alle ore 16 nell'ex tracomatosario.

