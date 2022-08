A Camastra i Carabinieri hanno arrestato ai domiciliari due fratelli di 28 e 32 anni, e la moglie di uno dei due di 35 anni, tutti di Licata, perché sono entrati furtivamente attraverso una finestra in un’abitazione approfittando che al momento non vi fosse nessuno. Alcuni nella zona se ne sono accorti e hanno telefonato al 112. I tre ladri sono stati colti in flagranza di reato. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA