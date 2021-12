Cianciana, premiati due atleti dall'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale di Cianciana, guidata dal sindaco, Francesco Martorana, ha voluto premiare con una sobria cerimonia due atleti locali che sono stati protagonisti alla Coppa Italia di Ju Jitsu valevole per il ranking nazionale. Giuseppe Diecidue ha ottenuto il primo posto, mentre Angelo Montalbano il terzo.

Pubblicità

L'assessore comunale, Liborio Curaba, ha ricevuto al comune i due atleti premiandoli con una targa per il risultato sportivo ottenuto e per avere tenuto in alto il nome di Cianciana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA