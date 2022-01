Covid, in provincia di Agrigento la situazione continua a precipitare

La curva epidemiologica schizza ancora in alto in provincia di Agrigento, dove nelle ultime 24 ore, diagnosticati ben 1.804 nuovi casi di Covid. Non si registrano nuove vittime. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 29.021 (1 marzo 2020 – 9 gennaio 2022). In totale i guariti sono 19.578. Gli attuali positivi salgono a 9.048, di cui 8.978 in isolamento domiciliare, e 70 ricoverati in ospedale. Sono 7 le persone che si trovano in terapia intensiva, all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 40 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in struttura lowcare, all’hotel Covid ex Ipab di Canicattì. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 179.645 tamponi processati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA