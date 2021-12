Covid, nuovo boom di nuovi casi in provincia di Agrigento

Sono ben 155 i nuovi casi di positività al Covid registrati in provincia di Agrigento su poco meno di 500 tamponi realizzati. A dirlo è il quotidiano bollettino dell'Asp, che riporta anche 2 ricoveri in ospedale, di cui uno è un nuovo contagio, l'altro è un peggioramento delle condizioni di salute di uno dei positivi dei giorni scorsi. Non si registra fortunatamente nessun nuovo decesso e ci sono ben 70 casa di positività.

La situazione negli ospedali rimane pressoché invariata. In particolare, le persone attualmente ospedalizzate sono 38. In degenza ordinaria/subintensiva sono 30, 28 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera mentre una persona è ricoverata in una struttura "low care".

Sono 7 i pazienti in terapia intensiva al presidio ospedaliero riberese.

