Fratelli d'Italia sceglie il candidato sindaco: Andrea Mariani

Si è svolta ieri la riunione che ha visto partecipe l’intera comunità politica campobellese di Fratelli d’Italia con la presenza del commissario provinciale Calogero Pisano, nell’incontro sono state effettuate delle attente considerazioni sulla campagna elettorale fissando un punto sulle idee con le quali il gruppo darà il proprio contributo per il programma ed è infine stato ratificato il pieno sostegno del partito al progetto politico portato avanti con serietà e coerenza da Andrea Mariani, leader di una squadra di giovani, figure di esperienza, consiglieri comunali e professionisti impegnati per un unico obiettivo, la serenità e il benessere dei campobellesi.

“Siamo soddisfatti della scelta fatta- afferma Gabriele Brunetto- coerente con il nostro percorso politico e rappresentata dalla figura oggi più credibile, voltiamo pagina con Andrea Mariani Sindaco".

Esprime piena soddisfazione anche Calogero Pisano che si dice “entusiasta della linea presa dal partito poiché Andrea Mariani rappresenta la vera discontinuità con le passate amministrazioni e il concreto cambiamento per Campobello di Licata”.

Conclude così il candidato Sindaco Mariani: "Il rilancio della comunità campobellese passa dalla condivisione di esperienze, progettualità e valori, ringrazio il Presidente del circolo cittadino di FdI Gabriele Brunetto, il commissario provinciale Calogero Pisano e la loro comunità politica per il sostegno alla mia candidatura e al nostro progetto di rinascita della città”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA