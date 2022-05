Giavellotto, l'agrigentina, Giusi Parolino, ha stabilito l'ennesimo primato siciliano

Grande appuntamento di atletica leggera nello scorso week-end in tutte le regioni Italiane. Protagoniste le due giornate della fase del Campionato di Società Assoluto su Pista maschile e femminile.

Sede scelta per la Sicilia, il nuovissimo impianto dello Stadio delle Palme “Vito Schifani” di Palermo che sabato 14 e domenica 15 maggio scorsi ha ospitato l'atteso appuntamento outdoor, che ha visto in campo i migliori atleti assoluti delle tante società presenti.

Infatti, sono state 22 le squadre maschili e 19 le squadre femminili, che si sono contese la prestigiosa finale nazionale.

Vittoria per il Cus Palermo sia in campo maschile con 13279 punti, che in campo femminile con 11431 punti.

La ASD Milone Siracusa si è classificata seconda in campo maschile, e con ottimi risultati, conferma la Finale Nazionale serie A Argento, che si svolgerà a Perugia a settembre, mentre in campo femminile la società aretusea ottiene un ottimo sesto posto.

La sempre brava giavellottista agrigentina della ASD Milone Giusi Parolino, fa registrare in pochi giorni due ottimi risultati nel lancio del giavellotto, infatti l'atleta nel corso dei Campionati CDS ASSOLUTI stabilisce l'ennesimo record siciliano (con l'attrezzo assoluto) con m.28,66, e domenica 8 maggio con 854 punti,ottiene a Siracusa durante i Cds master il punteggio più alto di tutte le giavellottiste in gara, contribuendo a portare la società del presidente Maurizio Roccasalva alla finale Nazionale che si svolgerà a Modena nel mese settembre.

"Una giornata - dice Giusi Parolino - caratterizzata da forte caldo e tanto vento contrario che ha reso difficile l'atterraggio dell'attrezzo per tutte le giavellottiste in gara, soprattutto per le giovani atlete; dichiara Giusi, comunque sono soddisfatta del mio record ma le grandi misure per me devono ancora arrivare. Congratulazioni- continua la campionessa italiana di lancio del giavellotto - al mio presidente Maurizio Roccasalva e alla mia società per aver conquistato con 11981 la presenza alla finale Nazionale Seria A argento, e complimenti alle mie straordinarie e brave compagne di squadra per aver ottenuto con 9504 punti il pass per la finale Nazionale dei Cds master di Modena. Prossimo importante appuntamento il 28 e 29 maggio a Siracusa dove si svolgeranno i campionati regionali individuali Assoluti".



