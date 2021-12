La giavellottista Giusi Parolino lascia la Sal Catania dopo sette anni. L’atleta ha comunicato la propria decisione al presidente della società catanese, Giuseppe Sciuto senza però rendere note le motivazioni.

Pubblicità

Con i colori della Sal Catrania, Giusi Parolino ha conquistato 11 titoli di campionessa d'Italia, con altrettante medaglie d’oro tricolore raggiungendo per ben venti volte il gradino più alto del podio.

“Sono entrata alla Sal Catania in punta di piedi, e in punta di piedi e a testa alta ne esco – dichiara Giusi Parolino -. Ringrazio il presidente Sciuto e la dirigenza per l’accoglienza che mi è stata data in questi anni ma preferisco lasciare”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA