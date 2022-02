Grossa perdita d'acqua da tre settimane, ma nessuno interviene

Dal primo febbraio scorso si registra una perdita dal tubo di acqua corrente che passa adiacente alla strada, un enorme spreco che tra l'altro con la pendenza favorevole va ad accumularsi nell'isola ecologica di Porto Palo, a Menfi, zona casello ferroviario provocando un disagio a chi va li per conferire i rifiuti, ma anche per la perdita inutile di acqua. Il problema è stato segnalato più volte dai residenti, ma gli enti preposti non sono ancora intervenuti. Il guasto va riparato immediatamente anche perché oltre a sprecare migliaia di metri cubi di acqua, continua a provocare grossi guai alla strada.



