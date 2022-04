Il sindaco regala una colomba pasquale agli studenti locali

L'amministrazione comunale di Lucca Sicula, guidata dal sindaco Salvatore Dazzo, ha donato a tutti gli studenti lucchesi, di ogni ordine e grado, una Colomba Pasquale come augurio di buone festività.

Si tratta, nello specifico, di Colombe Pasquali artigianali, impastate con il tradizionale olio extravergine d'oliva locale.

Il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo dichiara: "Si tratta di un piccolo ma sentito gesto che abbiamo voluto intraprendere nei confronti dei nostri giovani studenti della Materna, Elementari e Medie. Abbiamo voluto donare una Colomba Pasquale per augurare loro e alle loro famiglie una Buona Pasqua. Ogni Colomba è stata personalizzata in modo tale da riportare ognuna il nome dello studente che l'ha ricevuta.

Dopo oltre due anni di pandemia e restrizioni anticovid -19 - conclude Dazzo - abbiamo voluto consegnare ai nostri studenti un prodotto buono e genuino, artigianale, con l'auspicio che possiamo lasciarci tutti i brutti momenti alle spalle e vivere una serena Settimana Santa ed una Santa Pasqua in salute e in famiglia. Ringrazio tutti gli studenti e tutta l'amministrazione comunale per aver gradito e sostenuto questa iniziativa".

