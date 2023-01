La Democrazia Cristiana entra in Consiglio comunale a Porto Empedocle

La Democrazia Cristiana diviene realtà anche nel Consiglio Comunale di Porto Empedocle con un proprio gruppo consiliare. Infatti, il Consigliere Melania Nuara entra ufficialmente a far parte del progetto DC, che vede come fondatore in Sicilia l’ex Presidente della Regione, Totó Cuffaro, attualmente Commissario Regionale del partito e l’On. Carmelo Pace, capogruppo all’Ars. Con questa nuova adesione, dopo quella avvenuta poco tempo fa del CC Salvatore Agró, si costituisce ufficialmente il Gruppo Consiliare Democrazia Cristiana a Porto Empedocle.

“Il ruolo complesso e delicato del CC, cui sono stata chiamata nell’intraprendere il mio servizio alla comunità, - dichiara Melania Nuara - richiede competenza e responsabilità. Invero, questo periodo amministrativo è stato caratterizzato da impotenza ed insoddisfazione, in quanto il contributo da me sperato non si stava concretizzando.”

“Parimenti, - continua la Nuara - tale scelta è scaturita in seguito ad un confronto intrattenuto con i vertici della DC Siciliana e locale, Totó Cuffaro, l’On. Carmelo Pace e il Dott. Gangarossa, dei quali ne apprezzo le indubbie doti umane e le spiccate capacità politiche.” Conclude la Nuara.

Dopo il passaggio del Consigliare Comunale Agró è così costituito il Gruppo Consiliare. Un lavoro di squadra coordinato dal Commissario Cittadino locale Dott. Giovanni Gangarossa, al quale il partito, coglie tale occasione, per complimentarsi dell’ottimo lavoro svolto in così poco tempo.

