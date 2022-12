La figlia di Totò Cuffaro diventa magistrato

Ida Cuffaro, figlia dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, attuale commissario regionale della Democrazia Cristiana, è magistrato. Ieri è avvenuta a Roma la proclamazione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Totò Cuffaro che ieri, presente al convegno organizzato dall’Associazione mediterranea piccole imprese (Ampi), al casale San Lorenzo, a Palermo, durante il proprio intervento ha sottolineato che la giornata era per lui molto importante perché la figlia entrava ufficialmente come parte della magistratura. E poi ha aggiunto: “Sono felice per mia figlia. Lei sconfigge la mia sconfitta”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA