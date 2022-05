La Polizia stringe d'assedio Licata con numerosi posti di blocco

I poliziotti del Commissariato di Licata, coordinati dal vice Questore, Cesare Castelli, e della Stradale di Agrigento, sono stati impegnati in diversi posti di controllo. Ecco gli esiti: 11 posti di blocco, 184 persone identificate e controllate (tra i quali diversi pregiudicati), 104 veicoli controllati, elevate 20 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada, e un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, sono stati controllati 14 soggetti sottoposti alle misure alternative alla detenzione, a misure di sicurezza e di prevenzione. Un licatese di 30 anni è stato sanzionato perché senza patente di guida, e recidivo. Pertanto è stato denunciato, ed anche segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura perché in possesso di una dose di hashish. Ad un altro licatese senza patente è stata inflitta una multa da 5.000 euro.

