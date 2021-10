La Seap Dallì Cardillo Aragona pronta per il debutto casalingo

C'e' tanta voglia di riscatto in casa Seap Dalli Cardillo Aragona dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo dell'Olbia per 3-2. La squadra di coach Stefano Micoli ha analizzato gli errori e le mancanze nel match contro le sarde, e ha svolto un’intesa settimana di lavoro per arrivare al top della condizione, sia fisica che mentale, alla prossima partita di campionato. L’Aragona è carica al punto giusto per sfoderare una superba prestazione contro la Sigel Marsala, nel match che segnerà il debutto casalingo delle aragonesi nel moderno e all'avanguardia PalaMoncada di Porto Empedocle. Il derby siciliano è in programma domenica 17 ottobre, alle ore 17 e sugli spalti è prevista una buona affluenza di pubblico.

La partita si preannuncia combattuta e dal pronostico incerto. La Seap Dalli Cardillo Aragona è consapevole della forza dell’avversario e scenderà in campo con la giusta determinazione e la massima concentrazione per cercare di portare a casa l'intera posta in palio. Coach Stefano Micoli non ha nessun problema di formazione e contro le marsalesi dovrebbe schierare il sestetto tipo con Caracuta al palleggio, Stival opposto, Cometti e Negri centrali, Dzakovic e Moneta di banda, Vittorio libero. La gara è stata presentata in conferenza stampa dal vice allenatore Danilo Turchi, dalla centrale Benedetta Cometti e dalla montenegrina Danjiela Dzakovic:

Danilo Turchi vice allenatore: "Affrontiamo un secondo esordio, la prima in casa nel nuovo e bellissimo palazzetto e ci aspettiamo un tifo non solo numeroso ma molto caloroso. La partita contro il Marsala l'abbiamo preparata benissimo per quelli che possono essere i nostri punti di forza contro le chiavi del loro sistema di gioco. Abbiamo gli strumenti per poter fronteggiare l'avversario con cognizione di causa. Sarà una partita avvincente e vogliamo portare a casa punti importanti per il nostro obiettivo stagionale”.

La centrale Benedetti Cometti, invece, ha dichiarato: "La voglia di giocare è tanta, abbiamo tanta voglia di rifarci nel nostro campo, con il nostro tifo a favore, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l'Olbia. Confido molto sul nostro pubblico che sono certo sarà il settimo giocatore in campo e ci darà quella carica giusta per fronteggiare un avversario forte e completo in ogni reparto. Con il Marsala sarà una partita difficile, è un derby e come tale sarà particolarmente sentito da entrambe le squadre. Cercheremo di dare il massimo per portare casa la vittoria. Dobbiamo cambiare l'atteggiamento, cercando di reagire nei momenti complicati della gara".

La schiacciatrice montenegrina Danjiela Dzakovic ha dichiarato: “Sono molto contenta di essere alla Seap Dalli Cardillo Aragona, sono molto orgogliosa dell’opportunità che mi ha dato il Presidente Nino Di Giacomo e farò di tutto per non deludere le aspettative della vigilia. Contro l’Olbia abbiamo giocato due ottimi set, con un buon gioco di squadra. Adesso c’è il Marsala e sono certa che faremo tesoro degli errori commessi domenica scorsa. Mi aspetto una grande prestazione dell’Aragona. Per quanto mi riguarda, devo migliorare ancora nella velocità e nei tempi di gioco. Ma sono sicura che faremo un ottimo campionato”.

Ecco il link per poter vedere la partita gratuitamente sul canale youtube volleyball world

