Non presta soccorso dopo avere investito un ciclista: donna denunciata

Ad Agrigento è accaduto che in via Luca Crescente, tra Porta Aurea e Viale Emporium, un’automobilista, alla guida di una Fiat 500, ha investito un agrigentino di 50 anni in sella ad una bicicletta. E ha proseguito la marcia senza prestare soccorso. Il ferito, con trauma cranico, è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Dopo poche ore di investigazioni, la Polizia Municipale ha rintracciato il pirata della strada. Si tratta di un pensionato di 75 anni, agrigentino, denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale.

