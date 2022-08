Palma di Montechiaro, già rimpiazzato il tabellone distrutto dai vandali

E' stato già sistemato il nuovo pannello di benvenuto "Welcome to Marina di Palma" rifatto nuovo dopo essere stato fatto a pezzi da persone incivili. Purtroppo, alcuni vandali, nelle settimane scorse, lo avevano danneggiato in più punti. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Stefano Castellino, ha dato subito il lascia passare per la realizzazione di un nuovo pannello visto che la frazione balneare di Palma di Montechiaro, in questa estate 2022, ha rappresentato un sorta di confetto arricchito da una illuminazione particolare che ha reso le notti estive davvero magiche.

