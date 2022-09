Palma di Montechiaro, realizzata una scalinata a tempo di record per consentire l'accesso facile a scuola

Una bellissima scalinata consentirá agli scolari e alle famiglie di una delle più ampie zone al nord della Via Roma a Palma di Montechiaro di recarsi autonomamente e direttamente presso il plesso scolastico Don Milani e, viceversa, di rientrare a casa al suono della campanella, senza la necessità di usare l’auto.

La scalinata è già attraversabile, manca solo un po’ di verde ed il lavoro è completo.

Lo ha reso noto il sindaco, Stefano Castellino, che ha immediatamente raccolto la segnalazione dei genitori. Quest'ultimi, in una nota, hanno voluto ringraziare il primo cittadino e l'intera amministrazione per il tempestivo intervento.

