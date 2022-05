Ritorna la festa di Gesù Nazareno

E'con immensa Gioia, che la Chiesa di San Giovanni Gemini, ha annunciato, questa mattina che dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna la festa tanto attesa dai fedeli del centro montano della provincia agrigentina, Gesù Nazareno, in programma dal 20 al 27 giugno prossimi. Infatti, visti tutti i pareri positivi delle autorità competenti, i festeggiamenti in Onore di Gesù Nazareno si svolgeranno come da tradizione e da quest'anno ritorneremo a vedere il carro Trionfale "Scinniri" e "Acchianari" lungo il Corso Francesco Crispi.

