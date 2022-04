A Menfi, in contrada Terranova, ignoti hanno tranciato e rubato circa 30 metri di cavo di rame dell’impianto di depurazione delle acque reflue, provocando disservizi e disagi per la cittadinanza. Il responsabile del settore Progettazione dell’ufficio tecnico del Comune di Menfi ha denunciato il furto, scoperto durante un sopralluogo per riscontrare delle segnalazioni di guasto. Il danno economico è in corso di quantificazione, e non sarebbe coperto da polizza assicurativa.

