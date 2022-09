Santo Stefano Quisquina rende omaggio a Camilleri, Montalcini e Sciascia

La Giunta Comunale di Santo Stefano Quisquina, presieduta dal sindaco, Francesco Cacciatore, già lo scorso anno aveva deliberato e inoltrato l’atto alla Prefettura in merito alla denominazione di nuove vie dove negli ultimi anni si è verificata una forte espansione urbanistica ed edilizia e sono sorte nuove lottizzazioni e nuove vie al servizio di esse.

"Adesso - dice il primo cittadino - si è proceduto alla predisposizione di quanto necessario per la realizzazione e l’intestazione delle relative targhe assegnando nomi di illustri personaggi che si sono contraddistinti nella vita sociale e culturale del nostro paese".

Vie prima anonime ora hanno un nome e un cartello che le rendono visibili e facilmente individuabili e specificatamente: Via Andrea Camilleri (incrocio tra le Vie Giotto e Boito), via Leonardo Sciascia (incrocio fine via L.Attardi), via Rita Levi Montalcini (tratto a partire dalla fine via G. Falcone).

