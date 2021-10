Un nuovo ambiente di apprendimento al plesso "Marullo"

È stato inaugurato, alla scuola dell’Infanzia del plesso “Marullo” dell’I.C. “l. Pirandello” di Porto Empedocle, un nuovo ambiente di apprendimento, come raccomandano le Indicazioni Nazionali per il Curriculo.

Si tratta di un’ampia aula in disuso al plesso Marullo trasformata in poco tempo, grazie alla sinergia delle istituzioni, in “angolo morbido e creativo”, in un contesto di attività didattica intenzionalmente strutturata per stimolare nei piccoli alunni il processo di apprendimento, la costruzione di competenze, abilità, conoscenze e motivazioni.

L’organizzazione dello spazio e la consegna degli arredi è avvenuta grazie all’espressa volontà del presidente del Consiglio comunale di Porto Empedocle, Dott.ssa Marilù Caci ed è stata accolta favorevolmente dal Dirigente scolastico, prof.ssa Anna Gangarossa.

Condivisa l’idea della realizzazione di un laboratorio ludico motorio, come elemento di qualità pedagogica , è stato dato il via all’esplicita progettazione, acquisto e consegna degli arredi, allo sgomberato e tinteggiatura dell’aula, alla disposizione degli arredi, in sintesi, alla creazione di un ambiente di apprendimento strutturato, caldo e curato che, come ha precisato la Preside Gangarossa,” Potrà consentire ai docenti di improntare uno stile educativo con tempi distesi e accoglienti e con un uso flessibile degli spazi, mentre ai bambini di fare esperienze di psicomotricità, di favorire la conoscenza e la scoperta del sé, di valorizzare l’esperienza e la conoscenza dell’altro attraverso il gioco”.

La Dott.ssa Marilù Caci manifesta la sua soddisfazione per aver contribuito con il suo mandato a donare ai piccoli cittadini empedoclini nuovi giochi e materiali didattici utili anche per la loro crescita emotiva e relazionale, con l’auspiscio di poter contribuire ad attrezzare anche aule di altri plessi scolastici.

