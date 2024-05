Palma di Montechiaro, strangolò anziano per rapinarlo: condanna definitiva per badante

cronaca

La romena Dana Mihaela Nicoleta Chita riconosciuta colpevole di avere ucciso l’ottantanovenne Michelangelo Marchese

La prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: la condanna a 23 anni di reclusione per la romena Dana Mihaela Nicoleta Chita, 26 anni, riconosciuta colpevole di avere ucciso l’ottantanovenne Michelangelo Marchese, è diventata definitiva. I giudici della corte d’Assise di appello di Palermo (presieduta da Angelo Pellino), lo scorso 21 settembre, accogliendo la richiesta del procuratore generale, avevano confermato la sentenza di primo grado pronunciata a carico della donna che, secondo l’accusa, nella notte fra l’11 e il 12 luglio del 2020, strangolò l’uomo di Palma di Montechiaro.