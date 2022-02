Il Castagno dei 100 Cavalli in gara al concorso internazionale European Tree of the Year 2022

Il Castagno dei 100 Cavalli, vincitore del concorso Albero Italiano 2021, è in gara per l'Italia al concorso internazionale European Tree of the Year 2022. Il «gigante di Sant'Alfio», che sorge alle pendici dell’Etna, è in competizione con altri 16 alberi di castagno, vincitori dei vari contest nazionali europei.

Il sindaco di Sant'Alfio, Giuseppe Maria Nicotra, e la sua giunta hanno fatto visita all’assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro. «Insieme al governo Musumeci abbiamo fortemente sostenuto la campagna per il concorso italiano del Castagno etneo, considerato forse il più famoso e antico del mondo, con i suoi 3mila anni, e siamo orgogliosi che rappresenti l’Italia al contest europeo in cui auspichiamo lo stesso successo», ha detto l'assessore Cordaro lodando l’iniziativa del Comune che ha dato i natali al Castagno. Il «Castagno» vincitore del Concorso Europeo Albero dell’anno 2022 verrà proclamato il 17 marzo a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo. È possibile votare il Castagno dei 100 Cavalli fino al 28 febbraio utilizzando il link sul sito della Giant Trees Foundation.



