Exit poll: a Milano c'è Sala al primo turno, a Roma ballottaggio Michetti Gualteri

Si sono appena chiuse alle 15 le urne nei 1192 Comuni al voto in Italia, per la regione Calabria e le elezioni suppletive per un seggio alla Camera a Siena e a Roma Primavalle. Ora inizia lo spoglio delle schede.

Pubblicità

Sei i comuni capoluogo di Regione dove si elegge il nuovo sindaco: Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Trieste. Tredici i capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese.

GLI EXIT POLL. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai a Roma Enrico Michetti, candidato di centrodestra, è al 27-31%, il candidato di centrosinistra, Roberto Gualtieri è al 26,5-30,5%. Il leader di Azione Carlo Calenda è al 16,5-20,5% come la sindaca uscente Virginia Raggi al 16,5%-20,5%.

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai a Milano il sindaco uscente Giuseppe Sala è al 54-58% mentre il candidato di centrodestra Luca Bernardo è al 32-36%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Laila Pavone è al 2-4% mentre Gianluigi Paragone è al 2-4%.

A Napoli, su dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24. Gaetano Manfredi 49-53%; Catello Maresca 23-27%; Antonio Bassolino 10-14%; Alessandra Clemente 6-10%; altri candidati 3-5%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA