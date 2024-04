Il cannolo più lungo del mondo è di Caltanissetta: sabato la cerimonia al Foyer del Teatro Margherita

Guinness World Records

Una cialda croccante, farcita con circa 400 kg di ricotta, lunga 21 metri e 43 centimetri

Sabato 20 aprile, al Foyer del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, verrà celebrato il riconoscimento del Guinness World Records “Il Cannolo più lungo del mondo”. Un obiettivo tentato e raggiunto in Corso Umberto a Caltanissetta l’11 settembre 2022 quando, un team affiatato di un centinaio di pasticceri e cuochi provenienti da tutta Italia coordinato dal maestro pasticcere Lillo Defraia, ha realizzato una cialda croccante, farcita con circa 400 kg di ricotta, lunga 21 metri e 43 centimetri.

L’intero processo, dalla cottura in cucina al servizio, è durato 12 ore. Nonostante la misurazione effettuata, alla presenza del giudice, indicava la cifra da record, la convalida ufficiale, da Londra, è arrivata il 22 gennaio 2024.

«Con nota – hanno commentato con soddisfazione pasticcere Lillo Defraia e il past president Ristoworld Italy Marcello Proietto di Silvestro – il Guinness World Records ha ufficialmente comunicato la convalida del record e l’iscrizione del primato che ci riempie di gioia e premia un lavoro corale di oltre 4 anni. Il cannolo più lungo del mondo è siciliano. Il nostro “grazie” va a tutti i partner che hanno patrocinato il progetto, alle giacche bianche, a tutti i volontari e a quanti si sono spesi per questo record incredibile, unitamente a Pasticceria Internazionale, media partner dell’evento».

A coadiuvare i due organizzatori e tutto il pool operativo nelle procedure per conquistare il Guinness sono stati presenti Luigi Li Veli e Robert Sherman.

L’iniziativa ha visto il patrocinio della Regione Sicilia Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Città di Caltanissetta, Sac Società Aeroporto Catania, Camera di Commercio Caltanissetta, Proloco, Confcommercio e partner pubblici e privati che hanno dato vita ad un momento fantastico.

«Quando si parla di cannolo – commenta l’amministrazione comunale che nel 2022 ha fortemente sostenuto questo evento, assieme a tutto il Consiglio Comunale e gli uffici preposti – non si può non pensare alla “guantiera” piena di dolci appena farciti servita la domenica a tavola con la famiglia riunita. Il cannolo rappresenta la cultura e le tradizioni del nostro territorio, nonché il calore e lo spirito di condivisione che caratterizza la nostra gente. Per la Città di Caltanissetta è un immenso piacere pubblicizzare la pasticceria tipica siciliana grazie alla realizzazione del cannolo più lungo del mondo. Collaboreranno alla realizzazione maestri pasticceri provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni. Tutto questo è stato possibile grazie al coordinamento di Ristoworld Italia, che si occupa di salvaguardare i patrimoni enogastronomici italiani».

Il dettaglio delle ultime fasi di convalida sarà illustrato sabato 20 aprile nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà dalle ore 10.00 al Foyer del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, alla presenza dell’amministrazione comunale, del pasticcere Lillo Defraia e il past president Ristoworld Italy Marcello Proietto di Silvestro e dei rappresentanti politico istituzionali del territorio che hanno fortemente voluto questo momento di crescita e condivisione.

L’evento celebrativo, volutamente, è stato inserito all’interno del calendario di “The Road to Terra Madre”che si svolgerà in Piazza Garibaldi a Caltanissetta il 20 e 21 aprile 2024 e organizzato da Slow Food Italia e Slow Food Sicilia con il contributo del Comune di Caltanissetta.

La scelta di abbinare i due eventi è stata dettata dall’utilizzo comune della materia. Il Cannolo torna protagonista durante un evento che celebra la valorizzazione dei grani tradizionali e, nello specifico, la farina Maiorca. Ed è per scoprire meglio e valorizzare i nostri prodotti locali che l’amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare a tutti gli eventi in programma questo fine settimana.

