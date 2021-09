TEDxRiesi annuncia gli speaker che il 18 settembre racconteranno le “Isole verso nuove frontiere”

In un periodo di grande incertezza, TEDxRiesi porta in scena un evento unico in cui nove speaker racconteranno la loro visione del tema scelto per la prima edizione dell’iniziativa, “Isole verso nuove frontiere”, una chiave di lettura per affrontare questi tempi così complessi.

Pubblicità

Prenderanno parte all’evento gli speaker Flavia Amoroso, Paola Galuffo, Simone Massaro, Emilio Casalini, Morgana Orsetta Ghini, Luca Lagash, Grammenos Mastrojeni, Andreina Serena Romano, Claudia Segre. L’evento, che si terrà sabato 18 settembre dalle ore 18 al Museo delle Solfare di Trabia- Tallarita a Riesi e i cui biglietti sono acquistabili online direttamente dal sito www.tedxriesi.com, porterà sul palco esponenti di spicco della scena isolana e nazionale che condurranno gli spettatori in un viaggio tra “isole” dalle diverse sfaccettature. Gli organizzatori hanno voluto così creare un mix di storie siciliane e di respiro nazionale e internazionale per portare a Riesi uno sguardo ampio e "idee che meritano di essere diffuse”. TEDxRiesi non sarà solo un momento di ispirazione e confronto, ma anche un’occasione per scoprire un gioiello del territorio quale il Museo delle Solfare di Trabia-Tallarita e anche per gustare le eccellenze isolane. Agli interventi sul palco si unirà, infatti, la possibilità di visitare il museo e scoprire la vita dei “carusi” e di tutti coloro che in passato avevano reso questo luogo la miniera di zolfo più grande e attiva di tutta Europa. Alla fine dell’evento per tutti i partecipanti è prevista una cena di networking per continuare il confronto e assaggiare prodotti e ricette del territorio. Per permettere una corretta gestione dell’evento e degli accessi è necessario l’acquisto di un biglietto per ogni persona che vorrà partecipare. I biglietti sono da acquistare online dal sito www.tedxriesi.com. L’accesso sarà consentito ai muniti di Green pass.





Delfina Butera

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA