Lite tra sorelle a Catania finisce a colpi di mazza da baseball e coltellate: una è in ospedale, l’altra arrestata

il caso

La vittima ha 23 anni e avrebbe aggredito per prima. Una 47enne finisce ai domiciliari

Una lite tra sorelle a Catania è finita a colpi di mazza da baseball e poi a coltellate. Una vicenda emersa quando al pronto soccorso dell’Ospedale San Marco si è presentata una donna con delle ferite da arma da taglio. I poliziotti delle Volanti hanno identificato la vittima, una 23enne catanese, che aveva delle ferite da arma da taglio ai bicipiti destro e sinistro, oltre a varie ferite all’avambraccio destro e al basso ventre.

La confessione

Mentre i poliziotti stavano parlando con la vittima per cercare di comprendere quanto accaduto, è giunta alla Sala Operativa della Questura la telefonata di una donna che ha dichiarato che la donna ferita era sua sorella e di essere stata lei, al culmine di una violenta lite, l’autrice dell’accoltellamento e di aver subito dopo buttato il coltello in un’aiuola. A quel punto altre pattuglie sono intervenute nel’abitazione di quest’ultima, una 47enne catanese, che è stata immediatamente bloccata. Sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa gli agenti hanno poi trovato in un’aiuola il coltello.

I perché della lite