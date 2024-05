ReBuild 2024, Venturi (Aiccon): “Creazione del valore oggi ha bisogno di nuovi meccanismi e imprenditori”

Adnkronos

Riva del Garda, 15 mag. – “Il tema della creazione del valore oggi si misura non solo con l’apporto di una dimensione ambientale e di una dimensione sociale, ma necessita di nuovi meccanismi, di nuove catene del valore e di nuovi imprenditori”. Sono le parole di Paolo Venturi, direttore di Aiccon (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit), il centro studi promosso dall’Università di Bologna e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e docente di imprenditorialità sociale dell’Università di Bologna, in occasione della seconda giornata di lavori della decima edizione di ReBuild – Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024.

“La fase storica è rilevante: non siamo di fronte a tanti cambiamenti, ma è proprio un’epoca che sta cambiando. Quindi, è necessaria anche una nuova generazione di imprenditorialità – spiega Venturi – Normalmente l’imprenditorialità sociale si è occupata o solo della comunità, oppure un’imprenditorialità orientata alla Csr Corporate Social Responsibility”.