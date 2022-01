A Randazzo un operaio forestale cade, sbatte la testa e muore

Incidente sul lavoro in contrada Carbonara, a Randazzo, in provincia di Catania, dove ha perso la vita un operaio della forestale. La vittima è Salvatore Franco, sessantenne. L’uomo, che da poco tempo era diventato operaio a tempo indeterminato, si era recato come al solito al lavoro tra il vivaio Flascio e il demanio forestale di contrada Zarbata. Poco prima delle 11, per cause sconosciute, mentre stava lavorando, è scivolato cadendo all’indietro e sbattendo violentemente la nuca su delle pietre. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i tentativi di rianimarlo effettuati prima da alcuni colleghi e poi dal personale del 118 inviato sul posto sono risultati vani. Lo stesso elicottero del 118, fatto decollare da Catania, è arrivato sul luogo dell’incidente: la stessa centrale dell’elisoccorso lo ha fatto rientrare in sede dopo avere appreso che l’uomo era, purtroppo, deceduto.

