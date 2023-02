Catania: disabile a rischio "sfratto", lei rifiuta e il proprietario le taglia acqua e luce

Il padrone di casa rivuole l'immobile, e così Maria, 62 anni, disabile catanese su carrozzina, resiste e il proprietario della casa manipola i contatori di acqua e luce, lasciandola al buio, senza acqua e al freddo

E’ la storia di Maria Scaletta, 62 anni, disabile catanese in carrozzina che si trova da alcuni giorni senza energia elettrica e senza acqua, al buio e al freddo perché non ha ottemperato alla richiesta del padrone di casa che le aveva chiesto di lasciare libero l'immobile di via Del Principe 171 entro gennaio. Il proprietario, secondo la denuncia di ASIA USB Catania, ha manipolato, disattivandole, le utenze convinto di riuscire così ad imporre a Maria la sua richiesta.

Maria non è morosa e la richiesta del padrone di casa non ha alcun supporto, anche perché non c'è alcun contratto e il pagamento (400 euro al mese, casa + utenze) è totalmente in nero.

ASIA USB ha cercato di contattare il proprietario, ma al momento – spiegano - è stato tutto inutile.

“Abbiamo contattato tutte le forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale – hanno proseguito dal sindacato - e nonostante la descrizione di quello che sta accadendo a Maria, ognuna di esse ha pronunciato l'identico "non è di nostra competenza"».

Gli assistenti sociali del comune hanno proposto di trasferire Maria in una struttura, soluzione che però la Maria ha rifiutato: «Io non voglio andare in nessuna struttura, voglio il tempo per cercarmi un'altra abitazione. Sono una persona umana e come tale voglio essere trattata. Voglio riattivata la luce e l'acqua. In questi giorni a Catania ci sono temperature basse, e sto soffrendo maledettamente per il freddo».

