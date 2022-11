Catania, via Antonino di Sangiuliano chiusa per tre sabati per "ordinare" la movida

Resta chiusa chiusa al traffico per tre sabati la via Antonino di Sangiuliano. Lo ha deciso il Comune di Catania per contribuire si legge in una nota “al rispetto e al mantenimento dell'ordine pubblico nel centro storico, cuore della movida nei fine settimana”. Il provvedimento fa anche seguito alle decisioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e del tavolo tecnico operativo interforze. L’area pedonale sarà dunque allargata a un tratto di via Antonino di Sangiuliano e le strade limitrofe, in via sperimentale nei giorni di sabato 26 novembre e nei successivi 3 e 10 dicembre2022.

Il divieto di transito scatta dalle ore 21 e fino alle ore 4 della domenica (con eccezione per i residenti e i disabili muniti di contrassegno), in via Antonino di Sangiuliano, in entrambi i sensi di marcia, da Via AlessandroManzoni a via Monsignor Ventimiglia e in via delle Finanze.

Il traffico proveniente da via Paternò e via San Michele sarà deviato su via Recaldaccia; dalle 21 alle 4 senso unico di marcia per auto e moto in via Alessandro Manzoni (da via Antonino di Sangiuliano a piazza Stesicoro); divieto di sosta in via via Antonino di Sangiuliano, piazza Manganelli fino a via Monsignor Ventimiglia e via Coppola, da via Antonino di Sangiuliano a via Giovanni Di Prima.

