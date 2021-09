Catania, aperto il cantiere di Ognina per l'allaccio del collettore fognario: previsti due mesi di “passione”

Cantiere in piena attività e traffico che questa mattina scorreva normalmente in piazza Mancini Battaglia a Catania. I lavori nel quartiere di Ognina puntano alla realizzazione dell’opera necessaria per convogliare le acque reflue da Aci Castello e Acicatena fino al collettore di Catania. Il cantiere, che crea un sensibile restringimento della piazza, durerà circa due mesi con l’intera zona presidiata dalla polizia municipale per evitare che il traffico vada in tilt nelle ore di punta.

I lavori hanno lo scopo di raccogliere le acque reflue nere, altrimenti scaricate in maniera disordinata in canali naturali, e con recapito finale all’impianto di depurazione di Pantano D’Arci. Sono considerarti indifferibili e inevitabilmente finiranno per creare disagi in una zona già congestionata da un traffico sempre molto sostenuto, da parcheggi selvaggi e da un elevato numero di negozi e bar che finiscono per attirare molta clientela e di conseguenza molta confusione

