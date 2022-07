Cgil, Landini a Catania: «Occorre investire nella tenuta sociale, no nelle armi»

«C'è un provvedimento da mettere in campo entro luglio aumentando, per quanto ci riguarda, il bonus energia. C'è il tema che riguarda gli affitti e i mutui. Si possono tassare molto di più gli extra profitti e valutare quale quantità di extra gettito c'è perché, insisto, c'è bisogno di risorse concrete nell’immediato da affrontare. E c'è anche una legge di bilancio da realizzare». Lo ha detto a Catania il segretario generale della della Cgil Maurizio Landini a margine di un incontro organizzato dal sindacato. «Credo che a partire dalla riforma del fisco a quella delle pensioni ed una vera lotta alla precarietà, ci sia molto da fare. Va affrontato anche il tema su come si recepisce la normativa sul salario minimo e su come si dà validità generale per legge ai contratti nazionali di lavoro».

«Oggi non é il momento di spendere soldi nelle armi ma di investire nella tenuta sociale. Se non si inverte quella guerra, rischiamo di pagare un prezzo pesantissimo rispetto a quello che è stato messo in campo per le sanzioni. Qualsiasi prospettiva ce l’hai se c'è un’Europa unita. Diffido da quelli che vogliono semplificare cose complicate. Sono bugie, ci stanno prendendo in giro. Ho detto al governo che volevano essere parte ascoltata delle decisione che dovevano prendere», ha aggiunto il leader della Cgil.

