Paternò, al via i lavori per il nuovo laboratorio di analisi dell'ospedale

Al via a Paternò i lavori per la realizzazione del nuovo Laboratorio Analisi dell’ospedale. L'importo complessivo degli interventi è 1.250.000 euro ed avranno durata di 150 giorni. Lo rende noto l’Asp di Catania. "Stiamo dando un volto nuovo all’ospedale Abbiamo realizzato numerosi interventi edili - afferma il manager dell’Asp di Catania Maurizio Lanza - grazie ai quali abbiamo dotato il presidio di spazi e risorse tecnologiche di altissimo livello». "Con questi interventi - sottolinea l’Asp etnea - si continua nel piano di potenziamento, ristrutturazione e rimodulazione degli ambienti ospedalieri che ha già portato alla realizzazione del Pronto Soccorso, del Centro trasfusionale, della Farmacia ospedaliera e della morgue».

In progettazione vi sono la nuova Radiologia, la Gastroenterologia, il Servizio di Rianimazione post-operatoria e la rimodulazione e ristrutturazione del secondo e terzo piano del plesso principale. Per quanto riguarda il Laboratorio Analisi, il progetto esecutivo prevede la sua sistemazione nel corpo principale del presidio, con una distribuzione logistica e organizzativa su tre livelli "Questi lavori, che si aggiungono a quelli già conclusi e a quelli in progettazione - sottolinea il direttore sanitario Antonino Rapisarda - testimoniano la grande attenzione per il presidio e il nostro impegno per dotare la struttura di tutti i più moderni requisiti strutturali e tecnologici». Innovativi i sistemi impiantistici previsti per garantire la massima operatività alla struttura e offrire ai cittadini alti standard di comfort e accoglienza. Sono in corso anche le procedure di aggiudicazione della gara per l’acquisto della strumentazione.



