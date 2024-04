Sisma 2018, altre risorse per i Comuni catanesi che furono colpiti

Sostegni

A darne comunicazione è il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci

Dopo l’evento sismico del 26 dicembre 2018, che ha colpito alcuni territori della provincia di Catania, viene integrato per un importo pari a 1 milione e 700mila euro lo stanziamento necessario alla realizzazione degli interventi di ripristino nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea. Tutte le somme sono poste a carico del Fondo per le emergenze nazionali.