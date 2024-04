Chief Happiness Officer: Cristiano Di Stefano manager della felicità

Riconoscimenti

Team Manager del Gruppo Di Martino, ha raggiunto un nuovo traguardo professionale acquisendo la prestigiosa certificazione

Siete felici quando andate a lavorare? L’Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo un analisi su scala mondiale, ha ufficialmente comunicato che, oggi, la depressione rappresenta la seconda malattia al mondo: l’87% dei lavoratori nel mondo sono demotivati; il 13% dei dipendenti, una sparuta minoranza, si sente fiducioso di poter raccontare senza timore un problema di tipo personale al proprio capo; il 25% vorrebbe cambiare lavoro; il 26% dei dipendenti ha l’ansia di rientrare il lunedì; soltanto il 20% si sente adeguato al lavoro; il 66% dei millennials è convinto di aver fatto la carriera sbagliata; il 91% dei manager sembra essere consapevole di manifestare un’incoerenza di fondo tra i principi del “trattare bene i collaboratori” e i loro comportamenti effettivamente messi in atto; il 75% dei collaboratori attribuisce a queste “bad practices” dei manager la causa di ambienti infelici.

Sicuramente c’è bisogno di intervenire. Partendo dalle grandi realtà lavorative come Google, arriva nel mondo del lavoro la figura dello Chief Happiness Officer, comunemente detto il “manager della felicità”, una nuova figura che si occupa di garantire la felicità sul posto di lavoro e che è arrivata anche in Sicilia. Cristiano Di Stefano, Team Manager del Gruppo Di Martino, ha raggiunto un nuovo traguardo professionale acquisendo la prestigiosa certificazione di Chief Happiness Officer (Cho). Questa figura, attualmente molto ricercata dalle aziende, pone l’enfasi sul benessere e sulla felicità dei dipendenti. La certificazione, ottenuta dopo un impegno dedicato e una formazione approfondita, riflette l’attenzione di Cristiano verso il benessere dei dipendenti all’interno dell’organizzazione. In qualità di Manager della Felicità, Cristiano unisce la sua esperienza come Team Manager specializzato in coaching, Pnl (Programmazione Neuro-Linguistica) e comunicazione, a un approccio incentrato sulla creazione di ambienti lavorativi positivi. La figura del Chief Happiness Officer è sempre più riconosciuta come cruciale per creare un clima aziendale sano, stimolante e gratificante.Il Manager della Felicità è arrivato in corsia. Cristiano Di Stefano, è il promotore di un’iniziativa all’Arnas Garibaldi di Catania, diretto dal Commissario Straordinario, dott. Giuseppe Giammanco. Grazie all’iniziativa del Direttore del Dipartimento Materno-Infantile della stessa azienda ospedaliera, Prof. Giuseppe Ettore, il noto conduttore televisivo ha portato in ospedale il primo corso di comunicazione efficace per migliorare il clima tra il personale sanitario, i pazienti e i loro familiari. Al Corso hanno partecipato ben cinquanta operatori sanitari, tra medici, infermieri, OSS e operatori della comunicazione, apprendendo tecniche motivazionali sorprendenti e innovative. Cristiano Di Stefano, con il suo ruolo di CHO e la sua vasta esperienza come coach esperto di comunicazione, sta guidando questo corso con l’obiettivo di migliorare il clima emotivo e relazionale, promuovendo una cultura di comprensione e supporto reciproco tra il personale sanitario, i pazienti e i loro familiari.