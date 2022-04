Asp Ragusa, da domani nuovi orari di hub e centri

Anche Asp Ragusa riprogramma le attività degli hub e dei centri vaccinali del territorio, su indicazione del dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato regionale della salute. Lo dice una nota dell’azienda.

Da domani l’ex Fiera Emaia di Vittoria sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14; il presidio ospedaliero «R. Margherita» di Comiso il lunedì e venerdì dalle 8 alle 14, il mercoledì dalle 14.30 alle 19.30. Dal 10 aprile «ASI» Ragusa, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, mentre il Centro Terza Primavera di Santa Croce Camerina il mercoledì dalle 9 alle 13. I punti vaccinali afferenti al dipartimento di prevenzione garantiranno l’attività di vaccinazione, dal 10 aprile:

L’ambulatorio vaccinale di Modica aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 14; l'ambulatorio vaccinale di Ispica: tutti i martedì dalle 14.30 alle 19.30; l’ambulatorio vaccinale di Pozzallo sarà aperto tutti i giovedì dalle 14.30 alle 19.30; l’ambulatorio vaccinale di Scicli il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 19.30. Per le vaccinazioni a domicilio l’organizzazione rimane a carico dei rispettivi distretti sanitari. L’unità servizio informatico e della transizione digitale è già attivata per la riprogrammazione delle prenotazioni e garantisce un supporto telefonando al numero 0932658758 per qualsiasi informazione.



