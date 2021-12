La casa farmaceutica britannica AstraZeneca afferma che una terza dose del vaccino di sua produzione contro il covid-19 alza «significativamente» il livello di anticorpi contro Omicron, stando ad uno studio condotto in laboratorio. «La terza dose di richiamo del vaccino ha neutralizzato la variante Omicron a livelli simili a quelli emersi per la seconda dose contro la variante Delta», fa sapere AstraZeneca in una nota.

