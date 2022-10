Covid, bollettino del 17 ottobre: in Sicilia nuovi casi "crollano" a 535

Effetto, solito, del lunedì? Potrebbe darsi. I nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati infatti 535, un numero nettamente inferiore a quello dei giorni scorsi. L'incremento delle vittime è pari a 2.

Pubblicità

I casi nelle singole province:

Catania: 392.424 (152)

Palermo: 385.194 (165)

Messina: 236.973 (55)

Siracusa: 148.764 (35)

Agrigento: 130.625 (24)

Trapani: 125.488 (63)

Ragusa: 114.760 (25)

Caltanissetta: 89.946 (13)

Enna: 46.462 (3).

IN ITALIA: nel Paese gli ultimi casi di positività al virus sono 13.439 con un incremento delle vittime pari a 93. Il tasso di positività è del 15,95% (ieri era 17,1%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 84.220, contro i 175.985 del giorno precedente. Sono in lieve incremento a 254 (ieri erano 252) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 23, lo stesso numero di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.928, ossia 213 in più rispetto ai 6.715 di ieri. Gli attualmente positivi sono 544.088. Dimessi e guariti sono 22.391.844, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.081.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA