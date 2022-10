Covid, il bollettino del 10 ottobre: in Sicilia altri 532 casi, un morto e i ricoveri tornano a salire

Tornano a salire i ricoveri in Sicilia anche se non nelle rianimazioni. E’ quanto emerge dal bollettino covid del ministero della Salute del 10 ottobre.

I casi diagnosticati sono soltanto 532 ma perché è bassissimo come tutte le domenica il numero dei tamponi processati che stavolta solo solo 5.013. Ieri i casi erano stati 1.090 con 8.715 tamponi. Il tasso di positività scende a 10,6% contro il 12,5% di ieri.

In ospedale ci sono 243 persone (+13) delle quali 229 in area medica con sintomi (+13) e 14 in terapia intensiva (invariato). Il bollettino indica un morto e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.207.

LE PROVINCE.

Catania: 390.321 (157)

Palermo: 382.912 (153)

Messina: 235.363 (60)

Siracusa: 147.857 (44)

Agrigento: 130.165 (27)

Trapani: 124.676 (38)

Ragusa: 114.270 (25)

Caltanissetta: 89.592 (19)

Enna: 46.244 (9)

IN ITALIA. Sono 15.089 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34.444), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 51 (ieri ne erano state notificate 41). Il tasso di positività è del 18,1% (ieri era il 20,2). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 83.426 rispetto ai 170.238 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.830.825 come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 211), ovvero 5 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.987 (ieri erano 5.699), cioè 288 in più . Gli attualmente positivi sono 503.427. Dimessi e guariti sono 22.149.828, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 177.570.



