Covid, il bollettino del 22 settembre: in Sicilia altri 950 casi, 4 morti ma i ricoveri scendono ancora

Calano i nuovi casi di covid e soprattutto calano i ricoveri negli ospedali. E’ quanto emerge dal bollettino del 22 settembre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 950 nuovi casi di covid con 10.160 tamponi processati. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.059 con 10.674 tamponi. Il tasso di positività cala leggermente e dal 9,9% di ieri passa al 9,3% di oggi.

Negli ospedali siciliani vi sono ricoverati per patologie legate al covid complessivamente 216 persone (-14) delle quali 203 in area medica con sintomi (-11) e 13 in terapia intensiva (-3) . Il bollettino indica anche 4 morti e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 12.186.

LE PROVINCE.

Catania: 385.224 (229)

Palermo: 378.358 (219)

Messina: 231.992 (166)

Siracusa: 145.663 (109)

Agrigento: 129.184 (38)

Trapani: 123.173 (81)

Ragusa: 113.176 (47)

Caltanissetta: 88.918 (30)

Enna: 45.876 (31).

IL REPORT DELLA REGIONE. Nella settimana dal 12 al 18 settembre in Sicilia si registra un ulteriore decremento delle nuove infezioni ed un’incidenza pari a 6033 (-7.5%), con un valore cumulativo di 136/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale ha interessato le province di Messina (190/100.000 abitanti), Siracusa (153/100.000) e Catania (130/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 ed i 69 anni (167/100.000) e tra i 70 e i 79 anni (168/100.000). Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione. Lo afferma una nota della Regione "Per quanto riguarda la campagna vaccinale i dati del report fanno riferimento alla settimana dal 14 al 20 settembre. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25,97% mentre hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 68.843 bambini, pari al 22,34%. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,76% del target regionale. Ha ultimato il ciclo primario l’89,43% del target. I vaccinati con terza dose sono 2.763.067 pari al 72,30% degli aventi diritto», aggiunge la nota. "Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose per gli over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e dal 13 luglio è stata estesa agli over 60 ed alle persone ad elevata fragilità over 12 anni, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 107.095 somministrazioni di quarta dose di cui 103.547 a soggetti over 60», prosgue. Si segnala «l'ultima circolare del Ministero della Salute del 07/09/2022, che ha autorizzato la somministrazione della dose booster - con i vaccini m-RNA bivalenti Original/Omicron BA.1 - agli over 60, alle persone di elevata fragilità e alle fasce di età over 12 in attesa della prima dose booster includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza», conclude.

IN ITALIA. Sono 22.527 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.190. Le vittime sono 60, in aumento rispetto a ieri (46). Il tasso è al 13,6% in aumento rispetto al 12,7% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.241.369. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 138 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.350 (-66). Gli attualmente positivi sono 412.735, rispetto a ieri 372 in meno. Dimessi e guariti sono 21.651.859 (+22.835) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.775.

